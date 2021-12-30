РИАМО - 30 дек. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение УФАС России по Подмосковью о включении сведений в отношении ООО «Ресав» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в антимонопольное ведомство поступило обращение ФГКУ «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России» о внесении сведений в отношении ООО «Ресав» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контрактов на поставку офисной бумаги.

УФАС признало действия ООО «Ресав» не соответствующими закону, сведения в отношении компании — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Фирма не согласилась с решением и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Ресав» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.