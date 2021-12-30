РИАМО - 30 дек. В ЖК «Царицыно» в Москве введены в эксплуатацию 3 корпуса. Дома находятся по адресу: 6-я Радиальная улица, владение 7. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Комплекс находится в районе Бирюлево Восточное. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что это дома второй очереди.

«Завершены строительные работы по трем корпусам – 23-й, 24-й и 25-й. В корпусе 23 расположено 279 квартир, в корпусе 24 – 281 квартира, в корпусе 25 – 699. Таким образом, в этих домах квартиры получат 1174 дольщика», – сказал Бочкарев.

По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, разрешение на ввод в эксплуатацию уже есть у корпусов 23, 24 и 25. Он добавил, что по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина ведомство уделяет много внимания качеству и безопасности постройки многоквартирных домов.

Проверяли качество работ специалисты центра экспертиз. Они закончили целый комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Выявленные недочеты устранили.

«Жилые дома возведены в соответствии с утвержденным проектом», – сказал Войстратенко.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в свою очередь добавила, что в предыдущие 2 года удалось восстановить в правах 1467 дольщиков благодаря вводу в строй корпусов первой очереди этого ЖК. Сегодня продолжается строительство еще 4 корпусов, — 27, 28/29, 30, 31.

«На трех из них завершены монолитные работы, на четвертом – завершатся в ближайшее время», – сказала она.

Пятова также напомнила, что строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денег дольщиков. Застройщик свои обязательства не выполнил, в результате мэр Москвы принял решение достроить ЖК за счет городского бюджета.