РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 дек. Муниципальное бюджетное учреждение «Диск» городского округа Дзержинский получило три единицы спецтехники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Технику передали в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Это настоящий подарок к Новому году. Мы получили автобус, трактор и мини-погрузчик. Техника новая и современная. Безусловно, она окажет нам большую помощь в борьбе со снегопадами этой зимой», — сказал руководитель МБУ «Диск» Евгений Самошин.

Также в проекте участвовали еще восемь округов Подмосковья: Балашиха, Долгопрудный, Королев, Котельники, Ленинский округ, Одинцовский округ, Реутов и Химки.