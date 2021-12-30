РИАМО - 30 дек. Летом 2022 года в столице планируют продолжить благоустройство Ленинского проспекта, работы проведут на участке от Садового кольца до Университетского проспекта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в этом году был благоустроен участок от улицы Кравченко до МКАД.

«Летом следующего года планируем приступить к благоустройству головного участка от Садового кольца до Университетского проспекта. Масштаб работ здесь совсем другой и задачи совсем другие», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Так, в ходе работ планируют высадить деревья и кустарники, которые отделят тротуары от проезжей части. Число полос движения на проспекте сохранится. Кроме того, будут обустроены скверы, видовые зоны, площади, чтобы там могли гулять местные жители.

Планируется привести в порядок вход в Нескучный сад у больницы им. Пирогова, сквер по улице Академика Петровского, вход в Нескучный сад у д. 20 на Ленинском проспекте, зеленое пространство у домов 37 и 37А по Ленинскому проспекту, бульвар на ул. Академика Зелинского, площадь Академика Тамма, площадь перед универмагом «Москва».

Москвичи могут поделиться своим мнением о благоустройстве Ленинского проспекта на платформе «Активный гражданин».