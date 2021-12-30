РИАМО - 30 дек. Столичный центр развития карьеры «Техноград» запускает 10 января онлайн-курс «Самооценка и уверенность в себе», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первый в этом году курс «Технограда» направлен на развитие потенциала личности, проработку навыков конструктивного общения с окружающими и достижения намеченных целей», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Участников ожидает шесть вебинаров и пять домашних заданий. Слушатели узнают, как поменять самооценку с помощью действий и мышления, какие стереотипы мешают раскрыть внутренний потенциал, также им помогут определиться с истинными целями.

Слушатели, которые посетят более трех занятий, получат сертификаты. Для участия необходима регистрация.