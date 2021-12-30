РИАМО - 30 дек. В первые дни 2022 года в Подмосковье и столице температура воздуха поднимется до минус 1 градуса. Будет облачно, пройдет небольшой снег, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Новогодняя ночь обещает нам небольшой снежок, температура воздуха в Москве — минус 3-5 градусов, по области — до минус 8», - рассказала Позднякова.

По ее словам, днем 1 января снег начнет усиливаться, на короткое время Москва и область попадут в теплый сектор циклона, температура днем составит минус 1 градус.

2 января сохранится облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. Ночью температура в Московском регионе составит минус 3-5 градусов, а днем столбики термометров могут опуститься до минус 9-11 градусов. ​