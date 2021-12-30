РИАМО - 30 дек. В этом году в ходе региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в ТиНАО заменили 23 лифта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самыми высокими зданиями, где прошла замена подъемников, стали 16-этажные дома в микрорайоне В и на Октябрьском проспекте в Троицке.

Самым старым стал дом 54 1994 года в микрорайоне В.

Всего в 2021 году в столице заменили более 3 тысяч лифтов. Больше всего новых подъемников установили на юго-востоке Москвы.