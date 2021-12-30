РИАМО - 30 дек. С 1 января следующего года в столице начинается прием заявок на гранты для кинематографистов, которые популяризуют в своих работах образ Москвы. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры города.

Заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина подчеркнула, что поддержка деятелей кино продолжается в городе уже не первый год.

«Правительство Москвы продолжит поддерживать проекты, продвигающие образ столицы в кино. Прием заявок откроется 1 января и продлится до 31 марта», — сказала Сергунина.

Для того, чтобы получить поддержку, надо выполнить одно важное условие — отразить в кинокартинах известные общественные пространства Москвы. Эти места должны нести историческую, архитектурную и культурную самобытность столицы.

Уточняется, что эпизоды с такими местами должны составлять как минимум 10% от общего хронометража ленты.