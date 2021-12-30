РИАМО - 30 дек. Ежегодно в Московскую усадьбу Деда Мороза приходит около 50 тысяч писем, усадьба находится на юго-востоке города в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», сообщается на официальном сайте мэра города.

Ни одно из писем не остается без ответа. Нужно только указать верный обратный адрес и индекс.

Письма приходят в усадьбу из любой точки мира. Дети делятся своими переживаниями с Дедом Морозом, а тот старается всех поддержать.

Гости усадьбы также могут встретить Снегурочку, Снеговичка-Пуховичка и добрую Бабу-ягу, которая заведует библиотекой сказок. Посетители могут побывать на экскурсии, в «Игрушечном королевстве «Щелкунчика» и карманной мастерской дядюшки Дроссельмейера.

В 2021 году в усадьбе обновили интерьеры, расписали фасады и поставили новую елку. Кроме того, теперь усадьба будет открыта круглый год.