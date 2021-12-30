РИАМО - 30 дек. В отношении территории в микрорайоне 1 столичного поселения Московский приняли решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки. На этой территории возведут автосервис, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующее решение приняла рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города по вопросам градостроительной деятельности, которую возглавляет заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Внесение изменений в ПЗЗ в отношении рассматриваемой территории ориентировочной площадью 0,13 га позволит построить здание автосервиса суммарной поэтажной площадью порядка 1270 кв. м», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В здании также смогут расположиться магазины, офисы, кафе, объекты бытового обслуживания.