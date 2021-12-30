РИАМО - 30 дек. В 2021 году по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов на юго-западе столицы заменили 499 лифтов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По итогам года Юго-Западный административный округ стал вторым по количеству замененных лифтов. Больше всего их установили на юго-востоке города - 654 лифта.

Самым старым домом на юго-западе, где заменили лифты, стала пятиэтажка 1971 года на улице Вавилова. Самое высокое здание, где установили новые подъемники, находится по адресу: Ленинский проспект, дом 121/1, корпус 3.

Всего в 2021 году в Москве заменили более 3 тысяч лифтов.