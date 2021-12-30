РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 дек. В деловом и культурном центре «Костино» в Королеве открыли два новых кинозала, сообщила заместитель главы администрации округа Виктория Королева.

В этом году деловой и культурный центр «Костино» стал победителем конкурса по созданию условий для показа национальных фильмов в рамках программы, направленной на поддержку модернизации кинозалов.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии помог закупить самое современное оборудование для кинозала, а благодаря главе города в помещениях сделали ремонт.

В новых кинозалах — по 44 места для зрителей. В залах есть экраны шириной 5,2 метра, лазерные проекторы повышенной яркости с возможностью показа 3D, 4 киловатта звука Dolby surround, комфортные кресла и современный дизайн.