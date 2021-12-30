РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 дек. В Королеве ищут автомобилиста, который сбил пешехода. Очевидцев призвали сообщить информацию о ДТП в полицию, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

27 декабря около 13:30 в Королеве на улице Горького у дома 33а произошло ДТП. Пожилого мужчину сбил автомобиль в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы в виде перелома лодыжки. Водитель скрылся с места ДТП. Известно только, что автомобиль был темного цвета.

В полиции просят всех, кто стал очевидцем этого ДТП, обратиться в отдел розыска ОГИБДД УМВД России по г. о. Королев по телефону: 8(495)516-50-69.

Для прояснения аварийных и спорных ситуаций на дорогах инспекторы рекомендуют водителям использовать видеорегистраторы. А пешеходам, чтобы обезопасить свое передвижение, — использовать световозвращающие элементы на одежде.