РИАМО - 30 дек. В благотворительном сервисе на сайте mos.ru появились пять новых организаций, всего для пожертвований доступно 60 благотворительных фондов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Один из благотворительных фондов, присоединившихся к благотворительному сервису, — «Дети-бабочки». Он помогает детям, которые страдают редким заболеванием кожи — буллезным эпидермолизом.

Кроме того, на сайте mos.ru теперь можно поддержать подопечных фонда «Семейный очаг» для многодетных и малообеспеченных семей. Новыми участниками сервиса также стали благотворительная организация помощи детям-сиротам «Ты ему нужен», фонд борьбы с лейкемией и фонд «Дорога жизни».

Благотворительный сервис на сайте mos.ru запустили в октябре 2020 года. С тех пор число благотворительных организаций-партеров увеличилось в 10 раз.