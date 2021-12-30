РИАМО - 30 дек. Во время новогодних праздников диспетчеры горячих линий столичного общегородского контакт-центра продолжат работать в обычном режиме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Стандартный режим работы для самых востребованных горячих линий сохранится и в праздничные дни», - сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

По его словам, жители столицы смогут получить необходимую информацию в любое удобное время. Всего в городе действует более 70 горячих линий.

В период новогодних праздников москвичи могут обратиться по вопросам ЖКХ по номеру +7 (495) 539-53-53. Запись на прием к врачу ведется по номеру +7 (495) 539-30-00. Узнать о работе городского транспорта можно по номеру +7 (495) 539-54-54 и 3210 (с мобильного телефона). По вопросам получения госуслуг консультируют по телефону +7 (495) 777-77-77.

В 2021 году операторы общегородского контакт-центра приняли более 57 млн звонков. Центр начал работу в 2011 году.