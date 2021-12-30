РИАМО - 30 дек. В 2021 году жители столицы арендовали и купили у города 87 земельных участков общей площадью свыше 11 гектаров для строительства индивидуальных жилых домов. Горожане могут возвести на участках дома высотой не более двух этажей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала 2021 года граждане приобрели и взяли в аренду у города 87 земельных участков общей площадью 11,7 гектара для возведения частных домов - индивидуального жилищного строительства», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, горожане могут возвести на участках дома высотой не более двух этажей строительным объемом порядка 47,5 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день в перечне земельных участков под индивидуальное жилищное строительство находятся 83 земельных участка. При этом 72 из них реализованы. Приобрести участки можно на открытом аукционе и без торгов.

В 2021 году в Москве продали 52 участка под ИЖС. Большая часть из них находится в ТиНАО. Кроме того, по итогам торгов в уходящем году заключено 35 договоров аренды участков под ИЖС. Размер ежегодных платежей по ним превышает 110 миллионов рублей.