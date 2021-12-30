РИАМО - 30 дек. В Подмосковье и Москве до 12 часов 31 декабря продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

«Желтый» уровень также объявили в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях ЦФО.

30 декабря в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, столбики термометров опустятся до минус 12 градусов.

31 декабря будет облачно, пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Ночью ожидается минус 8 – минус 10 градусов, днем — от минус 2 до минус 4 градусов.