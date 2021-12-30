РИАМО - 30 дек. Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдут в четверг, они запланированы на 23:30 по московскому времени, сообщает kp.ru.
Во время разговора Байден планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине. Телефонный разговор двух президентов также скажется на прогрессе переговоров по безопасности.
Кроме того, главы государств будут обсуждать контакты РФ с ОБСЕ и НАТО.
До этого Путин и Байден проводили переговоры по видеосвязи 7 декабря.
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