РИАМО - 30 дек. Вечером в четверг на столичных дорогах ожидаются пробки в 8 баллов из 10 максимальных. Горожанам лучше совершать поездки на общественном транспорте, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Причинами образования пробок станут большое число автомобилей перед праздниками, небольшие ДТП, строительные работы. Так, движение из-за строительных работ ограничено на 85-м и 90-м км МКАД, в районе дома №45 на Волгоградском проспекте, в районе дома №198 на проспекте Мира, на Лужнецкой и Рижской эстакадах.

Основные затруднения в движении ожидаются в центре города, на Садовом, Третьем транспортном кольцах, МКАД.

В центре столицы лучше передвигаться на метро. На вылетных магистралях, где есть выделенные полосы, быстрее будет добраться до места назначения на наземном общественном транспорте или такси.