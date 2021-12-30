РИАМО - 30 дек. Постояльцы более 20 отелей столицы получат ваучеры на посещение катка в центре Москвы с 31 декабря по 9 января включительно, сообщается на официальном сайте мэра города.

В программе примут участие более 20 московских гостиниц, среди которых The Ritz Carlton, Four Seasons, Hotel National, Radisson Collection, Mövenpick Moscow Taganskaya и другие.

Подарочные ваучеры постояльцам вручат при заселении. Они смогут посетить каток на площади Революции, который будет работать на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество». Посетители гостиниц также смогут получить бесплатный рождественский напиток на двух площадках фестиваля: на площади Революции и на Тверской площади.

Этой зимой фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит на 27 городских площадках по всей Москве с 10 декабря по 9 января.