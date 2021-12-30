РИАМО - 30 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подготовило интерактивную карту площадок в Москве, где в новогоднюю ночь можно будет посмотреть фейерверки.

Карта размещена по ссылке: https://riamo.ru/article/535250/gde-posmotret-novogodnie-fejerverki-v-moskve.xl.

На карте отмечена каждая площадка, где можно будет посмотреть салют. Для всех точек указан адрес.

Так, увидеть салюты можно будет в парке Победы, Парке Горького, «Сокольниках», саду имени Баумана, ВДНХ, парке «Северное Тушино», на Озерной аллее в Зеленограде и в других местах.

В местах запуска фейерверков будут дежурить представители органов власти, сотрудники МЧС, полиции, добровольные пожарные.