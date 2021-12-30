РИАМО - 30 дек. Жители столицы смогут сделать прививку от коронавируса в городских поликлиниках со 2 по 9 января. Пункты вакцинации и экспресс-тестирования на Covid-19 в общественных местах будут работать с 31 декабря по 9 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пройти вакцинацию в поликлинике по предварительной записи можно будет со 2 по 9 января с 09:00 до 16:00, 31 декабря и 1 января будут выходными днями», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, во время новогодних праздников пункты вакцинации и экспресс-тестирования в общественных местах будут работать с 11:00 до 18:00. Для них выходным днем станет только 1 января.

Экспресс-тест на Covid-19 можно сделать в 38 центрах госуслуг, в 21 общественном месте и торговом центре. Кроме того, тесты доступны на территории семи транспортно-пересадочных узлов и в вестибюлях пяти станций метро. Всего в столице действует 71 пункт экспресс-тестирования.