РИАМО - 30 дек. В Канаде был досрочно прекращен молодежный чемпионат мира по хоккею, причиной стало распространение коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Решение об отмене чемпионата приняли после того, как коронавирус выявили у игрока сборной России. Матч с участием российской команды стал третьим отмененным из-за выявления случаев Covid-19.

Ранее из-за случаев инфицирования в сборной России ей было присуждено техническое поражение в матче со сборной Словакии.

Российская команда успела сыграть 2 матча на чемпионате. В первом матче со сборной Швеции россияне проиграли, во втором матче со сборной Швейцарии – выиграли.

Помимо этого, ранее из-за коронавируса были отменены матчи с участием сборных Чехии и США.