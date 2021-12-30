РИАМО - 30 дек. Опубликована закупка на выполнение работ по капитальному ремонту МКОУ «Шаховская школа-интернат», сообщила РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Школа располагается по адресу: Шаховская, Южная улица, дом 32.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Срок выполнения работ - 2022 год.

Ранее была опубликована закупка на выполнение работ по капитальному ремонту МОУ СОШ №4 в Орехово-Зуеве.