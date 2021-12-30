РИАМО - 30 дек. Итоги конкурса «Доброволец Москвы-2021» подвели в столице. Он объединил свыше 10 тыс. волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города.

Выиграли и получили призы по итогам конкурса 28 индивидуальных участников и волонтерских объединений. Также в рамках специальной номинации «Спасибо» отмечены свыше 60 жителей города.

На конкурс в общей сложности пришло свыше 850 заявок, среди которых были и коллективные.

Заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина подчеркнула, что волонтерство в городе развивается очень быстро.

«Годом ранее участников было около 7,5 тыс.. И это не просто статистика. Каждый участник — инициативный и отзывчивый человек, который помогает другим жителям и городу в целом», — сказала Сергунина.

По ее словам, добровольцы стараются примкнуть к социально ориентированным, патриотическим, культурным и просветительским программам.

Больше всего заявок получила номинация «Я-волонтер». Туда пришло свыше 440 анкет. При этом наибольшее число участников зарегистрировалось в номинации «Добрая команда. Школа» — 2133 человека.