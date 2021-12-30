РИАМО - 30 дек. В Подмосковье и столице 30 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, столбики термометров опустятся до минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7 – минус 9 градусов, по Московской области — минус 7 – минус 12 градусов.

Скорость юго-восточного ветра не будет превышать 3-8 м/с. Днем атмосферное давление составит 753 мм рт. ст. Влажность воздуха — порядка 70%.

Геомагнитный фон 30 декабря будет неустойчивым.