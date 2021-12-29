РИАМО - 29 дек. Из России выдворен гражданин Азербайджана, который разыскивался за мошенничество. Он взял у знакомого в долг 1 млн долларов и не вернул их, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Известно, что деньги Рамиз Гулиев взял у своего знакомого в Баку в 2013 году. Он сказал, что хочет открыть собственный бизнес.

После того, как было выдвинуто обвинение в мошенничестве, мужчину начал разыскивать Интерпол. Позже выяснилось, что Гулиев живет в Москве. Его задержали правоохранители в октябре 2021 года.

В среду в аэропорту Внуково состоялось административное выдворение данного гражданина за нарушение законодательства Российской Федерации.