РИАМО - 29 дек. Сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче молодежного ЧМ со сборной Словакии, который должен был состоятся ночью 30 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной данного решения стали случаи заражения Covid-19 игроков в национальной команде. Российская молодежка должна была сыграть со Словакией на арене «Вестернер Парк Центриум» в городе Ред-Дир.

Ранее по аналогичной причине была отменена встреча молодежных сборных Чехии и Финляндии. Коронавирус выявили у одного из игроков чешской команды.

По данным СМИ, нападающий СКА и молодежной сборной России Матвей Мичков сдал положительный тест на коронавирус.

ЧМ по хоккею с шайбой среди молодежных команд 2022 — 46-й турнир молодежного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, который проходит в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.