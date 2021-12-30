РИАМО - 30 дек. В пятницу отмечается День образования СССР, День бекона и День заворачивания подарков.

День образования СССР

30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской советских социалистических республик, а также Закавказской федерации были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор.

В Декларации указывались причины и принципы объединения, а в Договоре определялись взаимоотношения между республиками и центром. Утверждение договора юридически оформило создание нового государства в составе четырех союзных советских республик.

За несколько десятилетий СССР превратилось в мощное государство, которое занимало лидирующее место в мире. С интересами СССР вынуждены были считаться все остальные государства.

26 декабря 1991 года СССР официально прекратил свое существование.

День бекона

Гастрономический праздник День бекона отмечается по всему миру ежегодно 30 декабря. Бекон – это очень тонкий слой мяса (обычно свиного) с обильным содержанием сала.

Для получения этого продукта выращивают поросят до 6-8 месяцев, или до тех пор, пока животное вырастет до 90 кг. В магазине обычно встречается бекон в копченом виде.

Бекон подается в качестве закусок, с бутербродами, идет в состав салатов, а также супов. Беконину можно встретить и в пицце, и в яичнице. Кто хоть один раз ел бекон, однозначно не остается к этому блюду равнодушным.

День заворачивания подарков

Существует много различных интересных и креативных способов упаковки подарка любого размера. Именно этому занятию посвящен необычный праздник. Традиция дарить подарки зародилась еще до нашей эры, но заворачивать их стали намного позднее.

Сегодня различные упаковочные материалы можно приобрести практически в любом супермаркете или в специализированных магазинах. Для упаковки используют разнообразные предметы: оберточную бумагу, тесемки, пуговицы, скотч, конфетти, декоративные безделушки.