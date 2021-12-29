РИАМО - 29 дек. На новогодний стол наступающего года водяного Тигра следует поставить салаты с зеленью и экзотическими фруктами. Еще порадуют этого зверя салаты, которые включают курицу, индейку, утку, ананасы, инжир, манго, авокадо, гранат и яблоки. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Новый 2022 год пройдет под покровительством водяного Тигра. Это дерзкий хищник, любящий сюрпризы. Поэтому следует постараться сделать так, чтобы праздничный стол получился ярким и необычным.

Закуски

Салаты хороши в качестве закусок. Подобные блюда не только сделают меню более интересным, но и не перегрузят желудок.

В качестве заправки вместо майонеза можно использовать растительные масла, сметану или специально приготовленные легкие соусы.

Еще можно разнообразить стол сырной нарезкой, украшенной зеленью, например, тимьяном, а также подать большое блюдо с овощами в любом виде: свежими, запеченными, тушеными, вареными, по желанию сдобрив их куркумой или шафраном.

А теперь – мясо

В качестве главного блюда лучше приготовить мясо. Можно подать свинину, баранину или что-то из дичи: индейку, курицу, утку, гуся, перепелку и кролика.

Кстати, мясо дичи считается диетическим продуктом, содержит полезные жиры и целый комплекс витаминов и минералов. Оно легко усваивается, нормализует обмен веществ, благотворно влияет на кожу и слизистые и снижает риск развития диабета, гипертонии, атеросклероза.

Вариантов приготовления множество: запекание, тушение, жарка, варка.

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Десерт

Тигр по натуре эстет, поэтому он не будет возражать против красиво поданных десертов. Можно приготовить сладкое порционно в стаканчиках или креманках.

Среди таких десертов, например, тирамису, парфе, муссы, йогурт с фруктами и орехами, сабайон (итальянский десерт, включающий яичный крем и вино), панна-котта и множество других.

Подойдут и запеканка, печенье, сладкие рулеты, кексы. Обязательно должны присутствовать фрукты: яблоки, апельсины, мандарины, хурма, манго, авокадо, ананас, инжир. Можно подать их просто в виде нарезки на большом блюде.

Что будем пить

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Что касается напитков, то хищник не приветствует алкоголь. Лучше поставить на стол воду (негазированную), а также натуральные, приготовленные в домашних условиях морсы, соки, компоты, безалкогольные фруктовые коктейли, желательно в оранжевой и желтой цветовой гамме.

Так что продумывайте праздничное меню заранее и выбирайте для готовки качественные, натуральные продукты, тогда Тигр будет доволен и подарит вам свою благосклонность.

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