РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Гимназия № 16 «Интерес» городского округа Люберцы вошла в число 54 «флагманских школ» Московской области, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава горокруга встретился с педагогами общеобразовательного учреждения.

«В своем ежегодном обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что подобные образовательные учреждения должны появиться в каждом округе Подмосковья. «Интерес» имеет мощнейший потенциал: опытный и квалифицированный педагогический коллектив, развитая материальная, спортивная и техническая базы, эффективные образовательные модели», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что по итогам 2020-2021 учебного года гимназия вошла в список 100 лучших школ региона и оказалась на 20 строке рейтинга.