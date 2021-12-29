РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий торжественно вручил награды лучшим спортсменам и тренерам по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подведение итого текущего года проходило во Дворце спорта «Триумф».

Владимир Ружицкий отметил проделанную за год работу по строительству и реконструкции спортивной инфраструктуры. Так за 2021 год открыли ледовую арену на стадионе «Зенит» в Томилине, всесезонный каток в парке «Наташинские пруды», реконструировали стадион «Электрон» в Краскове, а также открыли первую в Московской области крытую мини-футбольную площадку на школьной территории – у лицея №42 в Люберцах», — сказал Ружицкий.

По его словам, во многом это стало возможным, благодаря поддержке депутата Госдумы Романа Терюшкова.

«Обязательно продолжим данную работу в следующем году! От всей души благодарю наших спортсменов и их наставников за выдающиеся результаты, которыми они радовали нас целый год! Друзья, пусть в наступающем Новом году спортивная удача будет на вашей стороне! Успехов вам, здоровья, терпения и новых побед! С наступающим Новым годом», — добавил Ружицкий.