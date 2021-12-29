РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы заняли первое общекомандное место в соревнованиях по греко-римской борьбе в Мытищах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В турнире памяти заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры РФ Т.Д. Салахидинова участвовали более 90 борцов из Москвы и Подмосковья.

«Борцы школы Олимпийского резерва Люберец показали отличный результат и по итогам турнира заняли первое общекомандное место турнира. В личном зачете золотые медали завоевали Альберт Громов (в весовой категории до 28 кг) и Азис Сариев (в/к до 30 кг). Серебряная медаль – у Ильяса Гафурова (в/к до 57 кг). Бронзовые медали – у Григория Киякина (в/к до 57 кг), Григория Вардикяна (в/к до 92+ кг) и Самира Арипова (в/к до 41 кг)», — сказал Ружицкий.

Также глава муниципалитета поздравил тренеров Григория Маленко, Станислава Есина, Сергея Жиленкова и Игоря Калинина.