РИАМО - 29 дек. Тестирование на коронавирус может стать похожим на проверку наличия в организме антител к туберкулезу. При диагностике новым препаратом Роспотребнадзора «КоронаДерм PS» человеку ставят кожную пробу, похожую на реакцию Манту, сообщает Газета.ru.

Оба вида теста инъекционные, но антигены содержат разные. В новый препарат, разработанный НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, вошел антиген, специально приготовленный для теста на клеточный иммунитет к SARS-CoV-2.

Пик реакции наступает через 72 часа, результат становится понятен по диаметру папулы. Если результат положительный, значит иммунитет есть, если отрицательный – пора ревакцинироваться.

«Процедура тестирования должна стать рутинной, дать в руки медицине реальный объективный инструмент, с помощью которого можно будет делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации», – объяснил директор НИИ Арег Тотолян.