РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Депутат Государственной думы Бекхан Агаев навестил 92-летнего участника Великой Отечественной войны из Люберец Павла Петровичева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках предновогодней акции «Единой России» Петровичева поздравили с наступающими праздниками.

«24 января 1945 года во время форсирования реки Одер переправился одним из первых на левый берег, ползком подобрался к вражескому доту и забросал его гранатами – вывел из строя пулеметчиков», – сказал Петровичев.

Он попал на фронт добровольцем в 15 лет. В звании рядового был связным в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в Берлинской операции и освобождении Праги.

«На мой вопрос о возрасте, Павел Алексеевич весело ответил: «Восемь лет до ста». Искренне желаю, чтобы мы увиделись с ним вновь в день его столетнего юбилея. Встречи с фронтовиками всегда трепетны и памятны сердцу», – сказал Агаев.