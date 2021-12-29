РИАМО - 29 дек. В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора был создан препарат, предназначенный для массового тестирования людей с антителами к коронавирусу. Он способен определять наличие клеточного иммунитета, сообщает Газета.ru.

Этот Т-клеточный скрининг сможет распознать не болевших и переболевших коронавирусом граждан. директор НИИ Арег Тотолян объяснил, что существующие тесты не могут увидеть в организме низкий уровень антител, они сообщают об отсутствии иммунитета, тогда как защита может существовать.

Новый препарат расскажет, помнит ли организм инфекцию, сможет ли противостоять ей при новой встрече. Формула теста «КоронаДерм PS» была получена весной.

«Мы завершили доклинические испытания теста «КоронаДерм PS» и передали разработку на регистрацию в Минздрав. Далее потребуются клинические испытания», – сказал Тотолян.