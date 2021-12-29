РИАМО - 29 дек. В Подмосковье прошла серия интерактивных мероприятий, посвященных 80-летию Битвы под Москвой. В них приняли участие более 3 тыс. школьников из 16 городских округов региона, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций области.

Программа была организована управлением совместно с областным отделением Бессмертного полка России. Дети смогли проверить свои знания о войне с помощью викторин и виртуально посетить места боевой славы.

«Мы решили, что будет полезно провести серию интерактивных мероприятий, где при помощи современных VR-технологий школьники смогут погрузиться в события Великой Отечественной войны», — отметила министр правительства области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

В проект вошли выставки виртуальной и дополненной реальности, игра-викторина и квест на знание истории.

Руководитель областного отделения Бессмертного полка России Валерий Анисимов рассказал, что молодежь оценила современный подход. При подготовке организаторы задались целью не только познакомить детей с историческими фактами, но и помочь проникнуться эмоциями к самоотверженному подвигу земляков.

Большая часть мероприятий проекта проводилась к одной из памятных да, связанных с Великой Отечественной войной. События получили позитивные отзывы и от школьников, и от педагогов региона. Проект доказал свою востребованность у подрастающего поколения.

«Мы благодарны создателям и организаторам этого проекта. Главным доказательством успеха мы считаем эмоции ребят и неподдельный интерес к новым знаниям», — отметила замдиректора по учебно-методической работе МАОУ СОШ №2 имени Н. А. Тимофеева Евгения Материкина.