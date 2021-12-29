РИАМО - 29 дек. Министерство энергетики Московской области вводит дополнительные меры для обеспечения надежного электроснабжения в новогодние праздники, специалисты уже готовы к работе в период новогодних и рождественских каникул. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения 8:00 часов 31 декабря 2021 года до 8:00 часов утра 10 января 2022 года отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в энергосетях.

В АО «Мособлэнерго» на круглосуточном дежурстве находится 63 бригады, при вводе режима повышенной готовности ситуации дополнительно привлекаются 275 бригад, 764 единицы спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 МВт.

В предстоящие праздничные дни сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов можно по единому телефону контакт-центра 8 800 220-0-220.