РИАМО - 29 дек. В график работы общественного транспорта Подмосковья во время новогодних праздников внесены ряд изменений, которые пассажирам необходимо учитывать при планировании поездок, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

Так автобусы, следующие по подмосковным маршрутам, 31 декабря будут работать по расписанию буднего дня до 3 часов ночи. 1, 2, 7 и 9 января они будут работать по воскресному расписанию, а в остальные дни автобусы перейдут на расписание субботы. В январские праздники на маршрутах Подмосковья будет работать 7,5 тыс. автобусов.

30 декабря пригородные поезда будут работать по пятничному расписанию. В график движения некоторых поездов и экспрессов внесут корректировки. Назначено 5 дополнительных поездов до Рязани, Владимира, Тулы, Калуги.

31 декабря, с 1 по 8 января поезда будут работать по расписанию субботы. Для удобства пассажиров назначено 106 дополнительных поездов, из которых 28 поездов 1 января, а 34 поезда 7 января.

9 января поезда будут работать по воскресному расписанию. В этот день также будут назначены 5 дополнительных поездов на участках до Балашихи, Рязани и Калуги.

Корректировки движения электропоездов, связаны с изменением пассажиропотока в эти дни, позволят увеличить число рейсов в область накануне праздников, а 7 и 8 января — в Москву.

На МЦД в ночь с 31 декабря на 1 января и 7 января поезда будут ходить до 2:30. На МЦД-1 в новогоднюю и рождественскую ночи назначены 10 дополнительных поездов по маршруту Одинцово — Лобня — Одинцово, а также дополнительные маршруты от Белорусского вокзала до Голицыно, от Савеловского вокзала до Лобни и обратно. На МЦД-2 — 14 дополнительных поездов по маршруту Нахабино — Подольск — Нахабино.

Пассажиров попросили заранее уточнять расписание перед поездками.