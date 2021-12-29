РИАМО - 29 дек. Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева объяснила, как долго можно хранить самые популярные новогодние блюда и что стоит предпринять при признаках пищевого отравления.

Оливье

Срок хранения самого популярного новогоднего салата составляет не более 12 часов. В его состав входит множество ингредиентов и в этом заключается его главная опасность: когда в блюде смешиваются продукты с разной стойкостью к хранению, бактерии и другие микроорганизмы работают значительно быстрее. Благоприятной средой для размножения микробов считается и майонез, которым традиционно заправляют оливье.

«Как только вы посолили салат, начинает выделяться влага, а там, где влага, там микробы, там начинает расти и обычная микрофлора, и патогенная, если она туда попала. Если же при этом нарушаются правила по гигиенической обработке салата или по условиям его хранения, сроки годности сокращаются буквально до нескольких часов», – отметила Раева.

Именно многокомпонентными салатами отравиться проще всего. В состав салата также входят яйца, повышающие риск заболевания сальмонеллезом. Заразиться им можно даже при употреблении в пищу вареных яиц, если они были приготовлены неправильно. Чтобы сальмонелла, попавшая в яйцо, погибла, нужно варить его как минимум 8 минут. Не стоит также ставить рядом приготовленный салат и сырые продукты – особенно мясо. Бактерии могут попасть в блюдо.

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Сельдь под шубой

Срок хранения у данного салата аналогичный оливье – не более 12 часов. Главными ингредиентами этого традиционного новогоднего блюда являются майонез и селедка. Лучше делать его самостоятельно, а не брать покупной – так больше возможностей проконтролировать качество и свежесть продуктов.

Стоит учесть, что слабосоленая селедка портится быстрее. И если салат хранить дольше рекомендуемого срока, то отравиться можно, помимо прочего, еще и токсинами рыб.

Важно правильно подбирать рыбу: она не должна быть «с душком» и подвергаться повторному размораживанию и замораживанию, потому что тогда в темном мясе рыбы накапливается гистамин. Это сильный аллерген, который может дать реакцию, похожую на пищевое отравление. Также с осторожностью этот салат стоит есть людям с гипертонией – из-за большого содержания соли.

Холодец

Срок хранения холодца составляет 12 часов.

«Хотя доверия к холодцу домашнего приготовления гораздо больше, чем к приобретенному в кулинарии, риск отравиться все равно есть. Обычно мы разделываем отваренное мясо вручную и можем занести в него вредных микробов. А мясной бульон, которым затем заливают мясо, считается благоприятной питательной средой для их размножения», – отметила эксперт.

Отделенную от костей, порезанную или пропущенную через мясорубку вареную мякоть нужно опять погрузить в бульон и повторно прокипятить. А вот мнение, что от отравления этим блюдом может спасти острый хрен, ошибочное.

Острые специи, перец и соль на самом деле действуют как консерванты и замедляют рост патогенной микрофлоры. Однако для этого их нужно добавлять непосредственно в блюдо и в больших количествах. Хрен же обычно намазывают на холодец сверху, и такого эффекта он не окажет, разве что оттенит вкус и усилит аппетит.

Красная икра

Срок хранения открытой банки красной икры не более 5-6 дней. Деликатес продается в жестяных и стеклянных банках, а также на развес. Икру из жестяной банки лучше есть сразу после вскрытия либо переложить остатки в плотно закрывающуюся стеклянную банку.

Сейчас методы консервирования усовершенствовались, и икра из современной жестяной банки не окисляется. Однако если вы купили икру в банке кустарного производства, то окись, образовавшаяся на элементах пайки, может перейти в продукт.

«Качество развесной икры гарантировать невозможно. Как правило, неизвестно, кто и где произвел этот продукт, а на рынках и в магазинах ее могут продавать с витрины при плюсовой температуре, в то время как благоприятная температура для хранения икры составляет от минус 4 до минус 6 градусов», – сказала Раева.

Покупая икру в жестяной таре, внимательно прочитайте информацию на банке, обратите внимание на место производства этого продукта. Желательно, чтобы икру вырабатывали в месте вылова, а еще лучше – на самой плавбазе, чтобы она вообще не подвергалась никакому замораживанию. Если вы, встряхнув банку, ощутите в ней какое-то движение и услышите всплеск, то ее лучше поставить на место: значит, там вместо икры много соленой жижи, что бывает, если икру промывали или замораживали, и это говорит о низком качестве продукта. В стеклянной же банке это сразу видно. Поэтому лучше приобретать икру в стеклянной таре.

Для этого на банке указывают термическое состояние икры, из которой изготовлены консервы (охлажденная, замороженная). На банке икры должно быть написано, чья это икра – горбуши, кеты, нерки или кижуча. В безымянных банках чаще всего лежит икра горбуши, а значит, и цена ее не должна быть высокой.

Жареная или запеченная курица

Срок хранения приготовленной курятины составляется не более 36 часов. Хранить остатки курицы рекомендуется при температуре не выше плюс 5 градусов, обернув пищевой пленкой, фольгой или положив в контейнер.

«Помните, что держать приготовленную курицу при комнатной температуре больше трех часов может быть опасно. Если вы приготовили блюдо заранее, лучше оставить его в горячей духовке. При температуре выше плюс 60 градусов размножение бактерий замедляется», – отметила специалист.

В холодильнике лучше все продукты держать закрытыми, поскольку в воздухе холодильника тоже есть микроорганизмы, которые туда попадают из самих продуктов или могут накапливаться в прорезиненных прокладках. Если вы делаете заготовки в больших объемах, то можно написать, что и когда именно вы приготовили, указывая день и час приготовления.

Что делать при пищевом отравлении

В этом случае лучше всего вызвать скорую и пройти обследование. А у малышей пищевые отравления могут иметь самые серьезные последствия, поскольку детский организм очень быстро теряют влагу. Поэтому им скорую нужно вызвать обязательно. В зависимости от клинической картины врач пропишет правильное лечение. Возможно, потребуется отправиться в стационар.