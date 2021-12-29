РИАМО - 29 дек. Подведены итоги Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2021». Московская область заняла 3 место в номинации «Самый активный регион», сообщает пресс-служба Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения.

Пенсионеров Подмосковья поблагодарили за активное участие в конкурсе. От них поступило 394 работы, это 8,87% от всех работ, пришедших на конкурс. Данные показатели говорят об эффективной работе исполнительной власти в регионе по повышению цифровой грамотности граждан старшего поколения, продлению активного долголетия и стимулирования занятости людей старшего возраста.

Министерству социального развития Московской области выразили особую благодарность за активную работу и новаторский подход в теме обучения компьютерной грамотности граждан старшего поколения.

Всего на конкурс поступило более 4,8 тысячи заявок, из них 4786 (уровень 2020 года - 4441) работ из 79 регионов прошли первый этап конкурса и были размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс». По результатам конкурса собрана статистика социального статуса участников и составлен рейтинг регионов России в теме популяризации обучения компьютерной грамотности граждан старшего возраста.

Статистика

Средний возраст участников конкурса составил 64,4 года. Шесть авторов работ старше 90 лет. Самые востребованные сервисы: видеосвязь и социальные сети. При этом среди пользователей 80+ есть представители блогосферы.

42% участников – работающие пенсионеры. Пользователями портала госуслуг являются 91,3% авторов работ. 60% участников конкурса окончили курсы компьютерной грамотности, 40% обучались самостоятельно. Участники: женщин – 85,4%, мужчин – 14,6%.

Больше всего работ поступило в номинации «Мои интернет-достижения» – 80,1%, в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» – 12,6%, в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» – 2,6%, в номинации «Я интернет-звезда» – 2%, в номинации «Мой интернет-проект» – 1,9%, в номинации «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» – 0,8%.

Что касается Московской области, то от региона в конкурсе принимали участие 394 человека, из них пользователями портала госуслуг являются 89,1%, работают 35,8% участников. Средний возраст участников из Подмосковье – 66 лет, самому старшему – 90 лет, это Борис Квасков из Балашихи. Среди участников 74,3% – женщины. Высшее образование имеют 49,9% участников, среднее – 50,1%. Как высокие свои навыки оценили 5,3% участников, как средние – 67%, как низкие – 27,7%. Окончили курсы компьютерной грамотности 76,7%.

Всероссийский конкурс проходил с 19 апреля по 15 октября 2021 года. Организаторами выступили ПАО «Ростелеком», Пенсионный фонд России при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего возраста.