РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Волейболистки из Спортивной школы Олимпийского резерва в городском округе Люберцы завоевали третье место на Открытом первенстве в Королеве, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили среди девушек 2005 года рождения и младше.

«Команда девушек школы Олимпийского резерва Люберец 2006-2008 годов рождения по итогам игр заняла 3 место. Первое место – у команды из Мытищ, второе – Королева», — сказал Ружицкий.