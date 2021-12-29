РИАМО - 29 дек. В декабре цены на столичные квартиры достигли своего пика, в следующем году снижения стоимостей ждать не стоит, сообщает «Вечерняя Москва».

Президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отметила, что причины подорожания — инфляция, низкие ставки по депозитам.

«Сейчас ставки по депозитам достигли 8%. На рынке недвижимости будет стагнация, ничего расти не будет. Ипотека тоже не увеличится», — пояснила Радченко.

Она отметила, что понижения цен на квартиры ждать не стоит, даже если упадет спрос на недвижимость.

Еще в 2022 году ожидается рост ипотечных ставок. В этом году он уже вырос вдвое. Сейчас ставка составляет 10% годовых, а еще весной была 6,5%. Цена аренды стала выше примерно на 15% этой осенью.

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