РИАМО - 29 дек. С 1 января в 9,5 тыс. подмосковных автобусах будут предоставляться льготы и скидки на проезд. Пассажиры смогут экономить на поездках на более чем 2 тыс. маршрутах, из которых свыше 700 – коммерческие. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Как отметила первый замминистра ведомства Анна Кротова, жители Подмосковья ежедневно смогут экономить на проезде или ездить по льготам вне зависимости от того, социальный это маршрут или коммерческий. Проезд в автобусах станет комфортнее для более 7 млн жителей региона.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 1 января во всех автобусах и на всех коммерческих маршрутах областных перевозчиков будут предоставлять льготный проезд и скидки по транспортным картам «Стрелка». Пилотный проект, который стартовал в августе этого года на более 140 коммерческих маршрутах в 5 городских округах, по предоставлению льгот и скидок распространят на все Подмосковье», — сказала Кротова.

Для запуска проекта по предоставлению льгот и скидок усилен контроль за финансовой дисциплиной перевозчиков и водителей. Во всех транспортных средствах проверено оборудование для возможности приема транспортных и социальных карт. С водительским составом проведены инструктажи.

В случае отказа водителей в приеме социальных и транспортных карт, при наличии денежных средств на них, проезд для пассажира бесплатный. Во всех автобусах со скидками и льготами будут размещены соответствующие стикеры и аудиоинформирование.

Бесплатный проезд в общественном транспорте Подмосковья распространяется на определенные категории граждан Московской области, среди них – пенсионеры, ветераны, инвалиды, отдельные категории детей. 50% скидки на проезд с 1 по 35 поездки и 99% скидка – с 36 поездки предоставляются по карте «Стрелка учащегося» для дошкольников и студентов. По «Стрелке» скидка составит 7% за каждые 10 поездок и 35% – за 50 и более поездок.

С 1 августа этого года на более 140 коммерческих маршрутах в Люберцах, Ленинском округе, Одинцовском округе, Наро-Фоминске и Чехове запустили пилотный проект по предоставлению льгот и скидок на проезд для определенных категорий граждан Подмосковья.

За это время жители совершили на маршрутах более 16,7 млн поездок, из них свыше 4,2 млн – по соцкартам, 1,5 млн – со скидками по «Стрелке», 400 тыс. – по картам учащегося.