РИАМО - 29 дек. Инфляция в РФ достигла максимума за 6 лет и составила 8,39%, сообщает «Интерфакс».

Как следует из данных Росстата, годовая инфляция в стране в декабре замедлилась до 0,82% с 0,96% в ноябре и 1,11% в октябре.

Инфляция в 2021 году стала максимальной с 2015 года: тогда она равнялась 12,9%. В 2016 году рост цен равнялся 5,4%, при этом в 2017-м рост цен составил минимальные за всю историю 2,5%.

Цены на продукты в декабре 2021 года подорожали на 1,36%, а в целом за 2021 год – на 10,62%. Это в 1,6 раза больше показателя 2020 года, когда было 6,69%. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,64%, а за всего 2021-й год – 8,58% против 4,79% в 2020-м.

Ранее в декабре Банк России повысил ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. При этом ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Банк России повысил ключевую ставку уже 7-й раз за год.

Инфляция — это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции цена идентичных товаров со временем увеличивается: на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде.

По данным экспертов, инфляция в РФ резко ускорилась в этом году. Причиной этого стал рост цен на мировых рынках, разрыв цепочек поставок, связанных с пандемией Covid-19, сложности с логистикой и другие факторы.