РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Депутат Московской областной думы Лидия Антонова вручила детям медицинских сестер Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах сладкие подарки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Младший медицинский персонал — это люди, помогающие врачам и нашим пациентам беречь надежду, исход лечения непременно будет благоприятным и скорым. Очень ценно, что они всегда встречают людей, которые обращаются к ним, доброжелательно, с улыбкой. А это уже 50% успеха», - сказала Антонова.

Также депутат обсудила с главным врачом МОЦОМД Татьяной Мельник вопросы развития детского родовспоможения и перспективы увеличения сети медучреждений в регионе.