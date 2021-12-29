РИАМО - 29 дек. Две новых площадки «Мегабак» по сбору крупногабаритных отходов открылись в Лотошине и Бронницах. Общее число площадок в 54 городских округах Подмосковье достигло 57, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«Благодаря площадкам «Мегабак» уже собрано более 67 тыс. кубических метров вторсырья, из которых более 52 тыс. кубических метров было собрано только за 2021 год, что говорит о росте популярности у жителей не только этого проекта, но и самой реформы обращения с ТКО, реализуемой в Подмосковье», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Контейнеры на площадках «Мегабак» предназначены для сбора крупногабаритных отходов: бытовой техники и мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла и жести. Также на площадках можно утилизировать пластиковые бутылки, пакеты, книги, одежду, шины, батарейки, градусники и лампы.

По мере накопления контейнеров, диспетчер площадки сообщает о наполнении, и компании-переработчики забирают отходы, которые в дальнейшем отправляются на вторичную переработку.

«Больше всего на площадки «Мегабак» жители привозят старую мебель, древесину, оконные рамы, автомобильные шины и текстиль. Мы благодарим жителей Подмосковья, что они с ответственностью подходят к вопросу утилизации крупногабаритных отходов и привозят их на площадки «Мегабак», а не оставляют на придомовых контейнерных площадках», - отметил глава подмосковного министерства ЖКХ.

Экологический проект «Мегабак» был запущен в Подмосковье в 2019 году по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.