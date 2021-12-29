РИАМО - 29 дек. В 2021 году земельные участки получили 2542 многодетные семьи из Московской области. За время существования соответствующего областного закона землю получили 30 546 семей, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«На 1299 многодетных семей больше охватили органы местного самоуправления Московской области в 2021 году, чем в 2020 в рамках работы по предоставлению бесплатных земельных участков подмосковным семьям с тремя и более детьми», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она отметила, что больше всего многодетных семей удалось охватить в Подольске, где участки передали 430 семьям, в Орехово-Зуевском округе (153 семьи), Люберцах (148), Химках (137), Серпухове (136), Богородском округе (135), Коломне (133), Котельниках (117) и Сергиево-Посадском округе (91).

За все время действия закона лидерами по количеству выданных участков семьям с тремя и более детьми стали Щелково, Орехово-Зуевский округ, Богородский округ, Сергиево-Посадский округ, Подольск, Коломна, Раменский округ, Серпухов, Дмитровский округ, округ Пушкинский и Химки.