РИАМО - 29 дек. В 2021 году в рамках проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзор провел большое исследование, которое показало позитивное отношение большинства людей к здоровой пище, выиграл премию Рунета-2021 в номинации «Здоровье и медицина», привлек новых партнеров, сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор занимается решением масштабной социальной задачи по продвижению здорового питания в России в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» и национального проекта «Демография». За это время проделана огромная комплексная и разноплановая работа в различных сферах, которая началась в 2019 году по поручению президента РФ.

Важная часть реализации проекта – просветительская работа. Важно, чтобы люди имели доступ к самой полной и достоверной информации по вопросам здорового питания. Для этого в рамках проекта «Здоровое питание» была запущена единая диджитал-экосистема, которая включает в себя портал «Здоровое-питание.рф», бесплатные видеоуроки «Школа здорового питания», современную онлайн-версию «Книги о вкусной и здоровой пище», информационную «Карту питания России» и другое.

Еще в этом году к партнерам проекта также присоединился Центральный детский магазин на Лубянке. С ними также реализуются программы по продвижению здорового питания для детей и молодежи, проводятся совместные мероприятия, выставки.

В следующем году Роспотребнадзор продолжит активно продвигать здоровое питание в России.