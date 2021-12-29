РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил местное районное телевидение с 15-летием, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Искренне благодарю весь коллектив во главе с генеральным директором Екатериной Дегтяревой за работу. В этом году Люберецкому районному телевидению исполнилось 15 лет. За это время канал сделал ощутимый скачок в своей деятельности. Первые сюжеты и программы телеканала выходили на частоте Щелковского телевидения по субботам и воскресеньям. Сегодня же «ЛРТ» имеет собственное круглосуточное вещание в формате HD», — сказал Ружицкий.

В эфире телеканала показывают новости, авторские программы, интервью и онлайн-трансляции. «ЛРТ» смотрят более 350 тысяч зрителей.